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Во Львове зафиксировали вспышки отравлений: в больницы попали более десяти человек

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Львов, Вторник 13 июня 2023 15:53
Во Львове зафиксировали вспышки отравлений: в больницы попали более десяти человек Иллюстративное фото: во Львове зафиксировали вспышки отравлений (УНИАН)
Автор: Елизавета Драбкина

Во Львове в больницы попали 11 человек с предварительными диагнозами "острая кишечная инфекция" и "бактериальная кишечная инфекция"

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Сообщается, что 12 июня в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" доставили пятерых львовян - четырех взрослых и одного ребенка.

По предварительным данным полиции, госпитализированные в разное время питались в одном из кафе, расположенном на проспекте Червоной Калины во Львове. Состояние пациентов стабильное.

В тот же день в полицию поступило еще одно сообщение от медиков о госпитализации в профильную больницу шести жителей Львова - пятерых взрослых и одного ребенка, с предварительным диагнозом "бактериальная кишечная инфекция". Состояние пациентов стабильное.

Как предварительно установили полицейские, госпитализированные употребляли еду во время банкета в одном из львовских ресторанов.

По этим фактам следователи территориальных подразделений полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от тысячи до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-51 тысяча гривен) или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полиция устанавливает обстоятельства событий, назначены экспертизы и проводятся досудебные расследования.

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Воду из колодцев можно будет употреблять только после того, как их прочистят и проверят образцы в лаборатории.

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