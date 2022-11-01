Под Киевом продолжаются работы по уничтожению боеприпасов. Возможны взрывы, - ОВА

В Броварском районе Киевской области продолжаются работы по уничтожению боеприпасов, оставленных российскими оккупантами. Поэтому в некоторых общинах могут раздаваться взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской областной военной администрации.

"В Броварском районе проводятся работы по уничтожению боеприпасов, оставленных оккупантами. Ликвидация взрывоопасных предметов продлится до 17:00 1 ноября. Поэтому в некоторых общинах области можно слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Вышгородском районе Киевской области в течение дня будут проходить обучение для саперов. В связи с чем в некоторых общинах также могут раздаваться взрывы.

Как известно, вчера российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Часть ракет были направлены в сторону Киевской области. Некоторые ракеты удалось сбить, однако вследствие обстрелов все же пострадала энергетическая инфраструктура.

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