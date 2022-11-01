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Жители Киева и области сегодня могут слышать взрывы: в чем причина

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Киев, Вторник 01 ноября 2022 10:46
Жители Киева и области сегодня могут слышать взрывы: в чем причина Фото: жители Киева и области 1 ноября могут слышать взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во вторник, 1 ноября, в Киевской область в течение дня будут проходить обучение для саперов. В связи с чем в некоторых общинах могут раздаваться взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской областной военной администрации.

Как уточняют в администрации, учения запланированы в Вышгородском районе.

"Сегодня, 1 ноября, в течение дня в Вышгородском районе будут проходить обучение для саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых общинах области можно слышать звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Часть ракет были направлены в сторону Киевской области. Некоторые ракеты удалось сбить, однако вследствие обстрелов все же пострадала энергетическая инфраструктура.

В связи с чем в Киеве и еще семи областях сегодня будут отключать свет.

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