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Под Киевом утонул 10-летний ребенок

Фото: Под Киевом утонул ребенок(facebook.com Сергей Крук)
Автор: Карина Левицкая

В Киевской области во время отдыха утонул 10-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, сегодня, 3 августа, в 14:16 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Ходосовка, на территории одного из комплексов во время купания на пруду исчез мальчик, 2013 года рождения.

"На место происшествия направлены спасатели. С помощью плавсредств была проведена разведка", - сообщили в службе.

В 16:22 спасатели Мобильного спасательного центра ГСЧС подняли тело мальчика на поверхность.

Напомним, в начале года в Белогородке в Киевской области произошла трагедия. 11-летний мальчик провалился под лед и погиб.

Кроме того, сообщалось, что ранее 51-летний житель села в Киевской области утонул подо льдом на реке, спасая собственную собаку.

Напомним, в Нововолынске трое школьников провалились под лед и более получаса провели в ледяной воде. Двоих детей удалось спасти, и медики 4 часа боролись за их жизнь в реанимации.

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