RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом обустроили новую переправу через реку Ирпень

Фото: около Гостомеля обустроили новую переправу через реку Ирпень (t.me/UkravtodorNews)
Автор: Константин Широкун

Вблизи Гостомеля Киевской области дорожники построили еще одну переправу через реку Ирпень вместо разрушенного во время весенних боев с оккупантами моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укравтодора.

Строительство временной переправы выполнено на трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин. Для обеспечения транспортного сообщения по трассе международного значения, возле разрушенного моста построили еще один временный проезд.

Движение первой временной переправой на дороге М-07 Киев – Ковель было открыто 29 апреля. Таким образом было возобновлено транспортное сообщение в Киев из Гостомеля, Бучи и Бородянки.

Ранее мы писали, что в Харьковской области начали монтировать один из металлических мостов, которые передала Администрация государственных материальных резервов Чехии.

Также сообщалось, что "Укравтодор" отремонтировал дорогу Конотоп – Бурынь – Чумаково, которая соединила север Сумской области с другими регионами Украины. Транспортную артерию назвали "Дорогой жизни".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГостомельУкравтодорИрпень