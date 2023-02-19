В Киевской области четверо рыбаков провалились под лед. Поиски еще продолжаются
Сегодня, 19 февраля, в Киевской области четверо рыбаков упали под лед. В настоящее время троих из них уже удалось спасти, однако поиски четвертого еще продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По данным ГСЧС, сегодня в 15:07 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на водоеме в селе Ивановка Узинской территориальной громады три человека провалились под лед.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что два рыбака в середине пруда провалились под лед, а двое неравнодушных мужчин бросились им на помощь, в результате чего под льдом оказались все четверо.
Одного из мужчин еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения вытащили работники Национальной полиции, которые были на месте происшествия.
"С помощью лодки и спасательной веревки спасатели извлекли из воды еще двух мужчин, всех пострадавших передали медикам для оказания медицинской помощи". – заявили в ГСЧС.
Сейчас информация о последнем участнике события устанавливается, продолжаются поисковые действия.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Ровно трое детей провалились под лед .
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