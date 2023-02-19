ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области четверо рыбаков провалились под лед. Поиски еще продолжаются

Новина українською →
Киевская область, Воскресенье 19 февраля 2023 19:59
В Киевской области четверо рыбаков провалились под лед. Поиски еще продолжаются Фото: рыбаки упали под воду в Киевской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 февраля, в Киевской области четверо рыбаков упали под лед. В настоящее время троих из них уже удалось спасти, однако поиски четвертого еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным ГСЧС, сегодня в 15:07 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о том, что на водоеме в селе Ивановка Узинской территориальной громады три человека провалились под лед.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что два рыбака в середине пруда провалились под лед, а двое неравнодушных мужчин бросились им на помощь, в результате чего под льдом оказались все четверо.

Одного из мужчин еще до прибытия пожарно-спасательного подразделения вытащили работники Национальной полиции, которые были на месте происшествия.

"С помощью лодки и спасательной веревки спасатели извлекли из воды еще двух мужчин, всех пострадавших передали медикам для оказания медицинской помощи". – заявили в ГСЧС.

Сейчас информация о последнем участнике события устанавливается, продолжаются поисковые действия.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Ровно трое детей провалились под лед .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Рыбак ГСЧС лід полиция
NEWS
ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба
ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет