Під Києвом чоловік влаштував стрілянину з автомата у магазині, є поранені
На Київщині невідомий чоловік вчинив стрілянину з автомата у магазині. В результаті поранено двох осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Повідомляється, що близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов до магазину в Обухівському районі та відкрив хаотичну стрілянину. Він поранив продавщицю та власника магазину, після чого втік.
Поліція викликала медиків, встановила особу стрільця та розпочала операцію із затримання. Ним виявився 36-річний раніше засуджений місцевий житель, його оперативно затримали.
Пораненим надали медичну допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує.
Порушено кримінальну справу за хуліганство із застосуванням зброї. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, 18 вересня на території АЗС у Києві 41-річний житель столиці застрелив 65-річного чоловіка. Після інциденту злочинець забрав сумку жертви та втік з місця на автомобілі вбитого. Але вже за півгодини був затриманий поліцейськими.
Під час обшуків у затриманого в будинку та гаражі виявили гранату та патрони. Стрілку повідомили про підозру за чотирма статтями, за якими йому загрожує максимальне покарання - довічне позбавлення волі.
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