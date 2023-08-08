Под Киевом мужчина гранатой хотел взорвать семерых человек, полиция начала расследование

В Вышгороде (Киевская область) вчера, 7 августа, мужчина гранатой хотел взорвать семерых человек. Полицейским удалось его задержать, продолжается расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял гранату, выдернул чеку и зашел в гараж, где находилось семь граждан, начал им угрожать. Среди граждан был патрульный полицейский, который вытолкал мужчину на улицу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что затем злоумышленник вытащил еще одну гранату и взорвал ее. В результате, сгорел автомобиль и пострадало имущество.

Расследование инцидента

Полицейские задержали правонарушителя. Кроме того, в гаражном помещении, которым пользовался правонарушитель, обнаружен и изъят пистолет.

Следователи начали досудебное расследование по факту покушения на умышленное убийство и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

"Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения", - добавили в МВД.

Громкие преступления в Украине

Недавно оперативники уголовного розыска задержали торговцев оружием. В ходе расследования был разоблачен организатор преступления и его пособников.

Также правоохранители обезвредили банду вымогателей в Черновицкой области . Они убивали людей и поджигали их автомобили.

Также правоохранители задержали организованную группу из 12 участников, которая под видом добровольческого формирования совершала преступления на территории Херсонской области. Они запугивали и пытали местных жителей, а также совершать разбойные нападения.