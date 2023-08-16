Под Киевом адвокат с сообщником пытался за взятку сдать озеро в аренду

Адвокат и его сообщник требовали от предпринимателя 30 тысяч долларов за аренду озера. Им сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемые требовали от физлица-предпринимателя 30 тысяч долларов. За эту сумму они обещали повлиять на должностных лиц одного из сельских советов с целью выделения в аренду озера на территории Бучанского района", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Фото: адвокат с сообщником пытался за взятку сдать озеро в аренду (t.me/pgo_gov_ru)

Подозреваемые задержаны при получении неправомерной выгоды. В суд направлены ходатайства об избрании им мер.

Напомним, ранее судьи Чудновского районного суда Житомирской области, участвовавшего в незаконных сделках с землей, объявили подозрение. Как выяснили следователи, по решениям судьи отчуждены почти 94 га земли, ущерб государству превышает 2 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.