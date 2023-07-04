Под Изюмом женщина подорвалась на взрывчатке

В Изюмском районе Харьковской области на взрывоопасном предмете подорвалась 70-летняя женщина, ее госпитализировали с тяжелой травмой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
"4 июля около 14:30 в Изюмском районе на территории Песковского лесничества произошел очередной несчастный случай, вызванный срабатыванием неизвестного взрывоопасного предмета. На него наткнулась 70-летняя женщина, посещая лесной массив", - говорится в сообщении.
В результате подрыва пострадавшую госпитализировали с минно-взрывной травмой, связанной с ампутацией правой ступни и осколочными ранениями.
Заминированные территории Украины
Следует заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно попадают на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования треть от общей площади Украины.
Спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и т.д. Это может быть смертельно опасно.
Разминирование Украины
Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.
Поэтому Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.
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