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Под Изюмом подорвался мужчина: пытался сам обезвредить взрывчатку

Иллюстративное фото: под Изюмом мужчина подорвался на взрывчатке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В селе Снежковка Изюмского района Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве на собственном дворе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Сообщается, что устройство взорвалось, когда мужчина взял его в руки и пытался самостоятельно обезвредить. Пострадавшего госпитализировали.

Синегубов напомнил, что при обнаружении какого-либо подозрительного предмета его ни в коем случае нельзя брать в руки или передвигать. При этом следует отойти от него на безопасное расстояние и уведомить пиротехников ГСЧС или Нацполицию.

Отметим, что часть Харьковской области находилась под временной оккупацией россиян, однако украинским защитникам удалось освободить большую часть региона. Однако на деоккупированных территориях Харьковской области минная опасность остается очень высокой.

Так, 11 мая в Изюме мужчина наступил на противопехотную российскую мину "Лепесток", из-за чего ему ампутировали часть ноги.

К тому же в начале мая в Изюмском районе трактор подорвался во время проведения полевых работ.

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