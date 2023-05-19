Под Изюмом подорвался мужчина: пытался сам обезвредить взрывчатку

Сообщается, что устройство взорвалось, когда мужчина взял его в руки и пытался самостоятельно обезвредить. Пострадавшего госпитализировали.

Синегубов напомнил, что при обнаружении какого-либо подозрительного предмета его ни в коем случае нельзя брать в руки или передвигать. При этом следует отойти от него на безопасное расстояние и уведомить пиротехников ГСЧС или Нацполицию.

Отметим, что часть Харьковской области находилась под временной оккупацией россиян, однако украинским защитникам удалось освободить большую часть региона. Однако на деоккупированных территориях Харьковской области минная опасность остается очень высокой.

Так, 11 мая в Изюме мужчина наступил на противопехотную российскую мину "Лепесток", из-за чего ему ампутировали часть ноги.

К тому же в начале мая в Изюмском районе трактор подорвался во время проведения полевых работ.

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