Под Изюмом автомобиль наехал на мину: двое погибших
В Изюмском районе двое мужчин на автомобиле наехали на неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва они погибли на месте происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
"2 декабря в отделение полиции № 1 Изюмского районного управления полиции поступило сообщение о том, что мужчины уехали домой в село Пашково Барвенковской территориальной громады на автомобиле ВАЗ 2106 и связь с ними исчезла", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что 1 декабря на полевой дороге мужчины совершили наезд на неизвестное взрывное устройство. Автомобиль получил значительные механические повреждения, 59-ти и 44-летние мужчины погибли.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Известно, что территория, где произошло ЧП, несколько месяцев находилась под контролем оккупантов.
Напомним, 2 октября в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека.
7 октября в лесополосе в Изюмском районе на мине подорвалась женщина, собиравшая грибы.
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