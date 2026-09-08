Под Харьковом часами не стихает воздушная тревога: что происходит

В Дергачах и Безруках Харьковской области уже несколько часов звучит сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

"Информируем о временных проблемах с системой оповещения о воздушной тревоге. В результате взлома серверов, отвечающих за работу системы оповещения, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно раздается сигнал воздушной тревоги", - рассказал он.

Задоренко добавил, что специалисты работают над возобновлением корректной работы системы и устранения технической неисправности.

Начальник ГВА также призвал всех местных жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, с 6 сентября в Киеве ввели обновленную систему оповещения о воздушных угрозах. Теперь цвет сигнала сообщает о конкретном типе опасности.

В частности, "желтый" уровень означает угрозу применения дронов, например в случае обнаружения отдельных ударных или разведывательных беспилотников. "Красный" сигнал объявляют во время массированной дроновой, ракетной или комбинированной атаки.