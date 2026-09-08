ua en ru
Вт, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Под Харьковом часами не стихает воздушная тревога: что происходит

22:03 08.09.2026 Вт
1 мин
Местные власти объяснили, стоит ли гражданам паниковать
aimg Валерий Ульяненко
Под Харьковом часами не стихает воздушная тревога: что происходит Фото: на Харьковщине воздушная тревога звучит несколько часов подряд (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Дергачах и Безруках Харьковской области уже несколько часов звучит сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Дергачевской ГВА Вячеслава Задоренко.

"Информируем о временных проблемах с системой оповещения о воздушной тревоге. В результате взлома серверов, отвечающих за работу системы оповещения, в Дергачах и Безруках в течение нескольких часов непрерывно раздается сигнал воздушной тревоги", - рассказал он.

Задоренко добавил, что специалисты работают над возобновлением корректной работы системы и устранения технической неисправности.

Начальник ГВА также призвал всех местных жителей с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, с 6 сентября в Киеве ввели обновленную систему оповещения о воздушных угрозах. Теперь цвет сигнала сообщает о конкретном типе опасности.

В частности, "желтый" уровень означает угрозу применения дронов, например в случае обнаружения отдельных ударных или разведывательных беспилотников. "Красный" сигнал объявляют во время массированной дроновой, ракетной или комбинированной атаки.

Отметим, Совет обороны Киева принял решение сократить продолжительность комендантского часа в столице. Кроме того, в городе был изменен график работы общественного транспорта.

Кроме того, сегодня в Киевской ОГА сообщили, что в Киевской области с 10 сентября сокращают продолжительность комендантского часа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков Воздушная тревога
Новости
ЕС купит Украине ракеты к Patriot по кредиту на 90 млрд евро
ЕС купит Украине ракеты к Patriot по кредиту на 90 млрд евро
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"