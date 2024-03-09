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Под Харьковом мужчина бросил гранату в автомобиль, его задержали

Фото: полиция задержала жителя Харьковской области за хулиганство (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области пьяный мужчина бросил гранату в автомобиль своей соседки. Правонарушитель задержан, ему инкриминируют хулиганство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Инцидент произошел в деревне Малая Рогань под Харьковом. Так, 25-летний мужчина взял на балконе гранату РГД-5, которую нашел зимой этого года, вышел на улицу, подошел к припаркованному под домом автомобилю Kia Sorento, вынул чеку и бросил гранату под автомобиль.

"В результате взрыва был поврежден автомобиль 31-летней соседки. В момент взрыва женщина находилась дома. Пострадавших нет", - отметили в полиции.

Правоохранители задержали мужчину и возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее в Киеве стражи порядка накрыли банду серийных грабителей. Один из них угрожал взорвать полицейских гранатой.

А в Сумской области пограничники разоблачили банду торговцев нелегальным оружием. Во время обысков правоохранители изъяли более тысячи патронов разных калибров, гранаты Ф-1, РГД-5 и запалы к ним, ВОГ-25, деньги и наркотики.

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Харьков