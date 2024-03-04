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В Киеве задержали серийных грабителей: один угрожал взорвать полицейских (фото)

Киев, Понедельник 04 марта 2024 11:29
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В Киеве задержали серийных грабителей: один угрожал взорвать полицейских (фото) Фото: в Киеве задержали серийных грабителей, один угрожал взорвать полицейских (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве задержаны серийные грабители. Во время операции один из них угрожал ножом и пытался взорвать полицейских гранатой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

По информации главы полиции Киева Дмитрия Шумейко, злоумышленники с помощью лома открыли входную дверь зоомагазина, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, после чего угнали ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных.

"В дальнейшем нарушители погрузили угнанное в транспортное средство и пытались уехать, однако их догнали сотрудники полиции", - рассказал он.

В частности, 36-летнего водителя задержали возле автомобиля, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо.

"Боеприпас был перехвачен и разряжен, а злоумышленник задержан", - добавил Шумейко.

О грабителях известно, что они "специализировались" на кражах из квартир и магазинов.

"Установлено, что сообщники ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, кроме того один из них обвиняется в совершении квартирных краж, и его дело слушается в суде", - добавил глава полиции Киева, добавив, что санкция наибольшего наказания предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в декабре 2023 года в частном секторе Подольского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек. Было начато уголовное производство по факту умышленного убийства с дополнительной пометкой "несчастный случай".

Кроме того, в конце ноября прошлого года в результате детонации гранаты в Днепровском районе Киева погиб военнослужащий и женщина, которая находилась в доме.

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