Под Дюссельдорфом прогремел взрыв: среди пострадавших пожарные и полицейские

По предварительным данным, десять пожарных и двое полицейских получили ранения, некоторые из них очень серьезные.

В четверг утром, 11 мая, ассоциация кондоминиумов уведомила полицию о том, что почтовый ящик одного из жителей многоквартирного дома переполнен. Затем полиция вызвала пожарную бригаду, чтобы открыть дверь.

В квартире проживали мать и ее сын. В комнате был пожар. Сын привел в действие взрывное устройство с помощью пока неустановленного предмета.

После того как спасатели взломали дверь произошел взрыв. Место происшествия оцеплено. В небо поднято несколько спасательных вертолетов. В высотное здание вошли вооруженные офицеры. Согласно сообщению, снайперы также заняли позиции. Власти не исключают теракт.

Напомним, сегодня в центре Милана произошел мощный взрыв, после чего на месте происшествия вспыхнул пожар.

Кроме того, вчера в Швеции произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.

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