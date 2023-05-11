В центре Милана раздался мощный взрыв и вспыхнул пожар, - СМИ

В центре итальянского Милана сегодня произошел мощный взрыв. После чего на месте происшествия вспыхнул пожар, над городом поднялось черное облако дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky TG24.

"Сегодня утром в Милане, в районе Порта Романа, произошел большой пожар. При этом согласно первым снимкам, сделанным мобильными телефонами, несколько автомобилей загорелись на пирсе Ломбардо", - передают журналисты.

Местная полиция сообщила СМИ, что предварительно взорвался фургон. О пострадавших нет информации.

В сети тем временем распространяют кадры большого клуба дыма, заметного из разных районов города.

Напомним, что вчера в Швеции произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов.

Также недавно в Узбекистане загорелся масштабный пожар на газовой станции.

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