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Под Черниговом два работника упали в шахту загрузки зерна. Один погиб

Чернигов, Вторник 26 сентября 2023 11:15
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Под Черниговом два работника упали в шахту загрузки зерна. Один погиб Фото: работники упали в шахту загрузки зерна под Черниговом, один погиб (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Черниговской области произошла трегедия на предприятии. Двое работников упали в шахту загрузки зерна во вторник, 26 сентября, одного из них спасти не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Сегодня утром в с. Гмирянка Прилукского района на одном из предприятий 2 работника упали в шахту загрузки зерна", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС деблокировали пострадавших без признаков жизни. Но работникам скорой помощи удалось реанимировать одного человека.

"Второй человек, к сожалению, погиб", - добавили спасатели.

Как сообщалось, ранее в Чернигове троих человек засыпало зерном на элеваторе. В результате несчастного случая все трое работников предприятия погибли.

Напомним, за 2019 год в Украине на производстве погибли более 400 человек.

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