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Во время визита Шойгу Иран фактически признался в нарушении резолюции ООН, - британская разведка

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в Иран (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Иран фактически признался в нарушении резолюции ООН о нераспространении оружия, когда опубликовал фотографию встречи руководства "Корпуса стражей исламской революции" с министром обороны России Сергеем Шойгу, которая прошла в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии.

В Минобороны Британии напомнили, что 20 сентября Шойгу в Иране показывали ракеты типа SAM 358, предназначенные для уничтожения воздушных целей, а также LACM 351 для наземных ударов.

Там сообщают, что ракеты LACM 351 иранцы поставляют хуситам в Йемен еще с 2019 года. В то же время, последние используют их для ударов по целям в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

При этом говорится, что в 2022 году британский фрегат HMS Montrose задержал контрабандистов в Аравийском море. У них обнаружили эти "секретные" ракеты. Впрочем, тогда представители Ирана в ООН отрицали, что ракеты иранские.

Визит Шойгу в Иран

19 сентября Шойгу прибыл в Иран для проведения переговоров с военным руководством страны, в том числе и главой Генштаба. Ему провели экскурсию по арсеналу дронов, ракет и ПВО. Министр обороны страны-агрессора осмотрел крылатую ракету Paveh, баллистические ракеты Ababil и Fattah и новую пусковую установку дрона Shahed-136.

В ГУР заявляли, что министр обороны РФ ездил в Иран, чтобы просить о помощи, ведь у страны-агрессора не хватает мощностей и запасов для продолжения масштабных боевых действий в Украине.

Добавим, что недавно Минобороны России "засветило" на видео иранские ракеты для "Градов", хотя Иран до сих пор отрицает военную помощь Москве.

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