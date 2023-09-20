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Юсов объяснил цель поездки Шойгу в Иран

Среда 20 сентября 2023 15:48
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Юсов объяснил цель поездки Шойгу в Иран Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Пока осталось не так много мест в мире, куда мог бы поехать глава Минобороны России Сергей Шойгу. Министр прибыл с визитом в Иран, чтобы просить о помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

Как отметил Юсов, сейчас глава Минобороны России и другие представители российского террористического режима могут поехать только в Северную Корею, Иран и Беларусь.

"И совсем недавно таких стран было больше ну и Россия была в "Большой восьмерке". Вот куда российский диктатор привел собственное государство", - отметил Юсов.

По словам представителя ГУР, Шойгу прибыл в Иран, чтобы просить о помощи, поскольку у террористической России не хватает мощностей и запасов для продолжения соответствующего масштаба боевых действий. Кремль понимает это, в связи с чем и просит о новой помощи.

"Если говорить о баллистических ракетах, то таких фактов пока не подтверждено. Сейчас такой информации нет", - добавил Юсов.

Визит Шойгу в Иран

Вчера, 19 сентября, министр обороны страны-террориста России прибыл в Иран с целью переговоров с военным руководством страны, в том числе и главой Генштаба.

"В ходе визита делегация Минобороны России проведет ряд переговоров с военным руководством республики. Этот визит будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами", - сообщила пресс-служба Минобороны России.

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