Во время взрывов на "Энгельсе" могли находиться Ту-95 и Ту-160: спутниковые снимки

Издание обратило внимание, что в сети появился спутниковый снимок аэродрома "Энгельс" в Саратовской области. Он был сделан 15 сентября.

По информации Defense Express, на спутниковом снимке можно заметить четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160. При этом заметны два нарисованных силуета Ту-160 и один транспортный самолет, вероятно Ан-12.

Как пишет издание, в момент взрывов 17 сентября, причиной которых, вероятно, была атака украинских дронов, такая стратегическая авиация могла все еще находиться на аэродроме.

Журналисты отмечают, что четыре Ту-95МС представляют значительную угрозу, поскольку они могут нести до 32 дальнобойных ракет, которыми россияне часто атакуют Украину.