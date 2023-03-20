В ходе взрывов в Джанкое были уничтожены российские ракеты "Калибр", - ГУР

Сегодня, 20 марта, взрыв во временно оккупированном Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр" в ходе их транспортировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
"Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге", - сказано в сообщении разведки.
В ГУР напомнили, что крылатые ракеты "Калибр" предназначены для пусков при помощи надводных кораблей российского флота. Дальность поражения составляет - более 2500 тысяч километров по наземным целям и более 375 километров по морским.
"Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", - добавляют в разведке.
Напомним, сегодня вечером на севере временно оккупированного Крыма раздались взрывы. В сети сообщали, что там якобы заметили беспилотники.
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