Во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два бомбардировщика Ту-22М3, - ГУР

"Можем подтвердить факт поражения двух бортов Ту-22М3. Речь идет о борте №33 и борте №31", - сказал Юсов.

По его словам, чтобы говорить о точной серьезности повреждения, нужно больше времени.

"Но предварительно можем сказать, что борт №33 имеет пробоины верхней части фюзеляжа, а борт №31 тоже определенные повреждения корпуса", - рассказал представитель ГУР.

Как отметил Юсов, по предварительной оценке, россиянам может понадобиться минимум несколько месяцев для ремонта этих самолетов.

На вопрос о том, как именно прошла эта операция и каким вооружением, представитель ГУР ответил: "Какие-то добрые люди использовали какие-то хорошие беспилотники".

Он также уточнил, что сама атака произошла 25 июля в 15:47 по так называемому "московскому времени".