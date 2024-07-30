RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два бомбардировщика Ту-22М3, - ГУР

Фото: представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

В результате атаки на военный аэродром "Оленья" в Мурманской области России были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

"Можем подтвердить факт поражения двух бортов Ту-22М3. Речь идет о борте №33 и борте №31", - сказал Юсов.

По его словам, чтобы говорить о точной серьезности повреждения, нужно больше времени.

"Но предварительно можем сказать, что борт №33 имеет пробоины верхней части фюзеляжа, а борт №31 тоже определенные повреждения корпуса", - рассказал представитель ГУР.

Как отметил Юсов, по предварительной оценке, россиянам может понадобиться минимум несколько месяцев для ремонта этих самолетов.

На вопрос о том, как именно прошла эта операция и каким вооружением, представитель ГУР ответил: "Какие-то добрые люди использовали какие-то хорошие беспилотники".

Он также уточнил, что сама атака произошла 25 июля в 15:47 по так называемому "московскому времени".

Удар по аэродрому "Оленья"

Напомним, 27 июля источники РБК-Украина сообщили, что дроны украинской разведки атаковали нефтеперерабатывающий завод и три военных аэродрома в России. А на аэродроме "Оленья" в Мурманской области был поврежден бомбардировщик Ту-22М3.

Позже эту информацию подтвердили в украинской разведке. Там заявили, что поражение вражеского аэродрома и нефтеперерабатывающего завода было "олимпийским достижением" украинских воинов. Выходные были очень "урожайными".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРТу-22МЗВойна в Украине