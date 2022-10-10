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Во время российской атаки по Киеву пострадал один из отделов консульства Германии, - Bild

Фото: во время российской атаки по Киеву пострадал один из отделов консульства Германии (t.me/babel)
Автор: Руслан Гаращенко

Во время массированной российской ракетной атаки в Киеве пострадал визовый отдел консульства Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Представитель МИД Германии подтвердил повреждение здания, в котором находится немецкий визовый отдел. Однако, по словам пресс-секретаря, там уже несколько месяцев "никого не обслуживают". Также он отметил, что во время обстрела в здании сотрудников не было.

Бывший председатель фонда Бёлля в Киеве

Напомним, 10 октября в городах Украины был зафиксирован один из крупнейших ракетных ударов с начала вторжения России в феврале 2022 года. Всего оккупанты выпустили по Украине более 80 ракет.

Как пострадал Киев во время последней ракетной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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