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Во время ракетного удара по Одессе пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов

Фото: экс-нардеп Сергей Кивалов (facebook.com/SVKivalov)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Бывший народный депутат Сергей Кивалов пострадал во время ракетного удара РФ по Одессе вечером 29 апреля.

Эту информацию подтвердили источники РБК-Украина.

При этом в сети пишут о том, что Кивалов получил осколочное ранение бедра.

Его доставили в больницу с венозным кровотечением.

Кто такой Сергей Кивалов

Сергей Кивалов - украинский политик, государственный деятель и юрист. Народный депутат III-VII созывов. Входил во фракции Социал-демократическая партия Украины Виктора Медведчука, "Единая Украина" и Партии регионов.

В 1997 году возглавил юридический институт Одесского государственного университета имени Мечникова и в том же году вывел его из состава ОНУ, реорганизовав в Одесскую национальную юридическую академию.

В 2001-2004 годах был председателем Высшего совета юстиции.

В 2004-м был главой Центральной избирательной комиссии, причастен к фальсификации президентских выборов в пользу Виктора Януковича.

В 2004-2006 годах Кивалов занимал кресло ректора Юракадемии, с 2010 года - президент вуза.

18 января 2018 был одним из 36 депутатов, голосовавших против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

В 2020 году баллотировался на должность городского головы Одессы и в предвыборной кампании обещал защищать русскоязычное население.

В октябре 2023 года сообщалось, что Кивалов хочет пройти процедуру очистки люстрацией и снова занять кресло ректора созданной им Одесской национальной юридической академии.

Ракетный удар по Одессе 29 апреля

Россия вечером понедельника, 29 апреля, нанесла ракетный удар по городу Одесса.

В результате российской атаки погибли три человека, еще 20 - ранены.

Также были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Кроме того, в результате российского обстрела зафиксирован пожар во Дворце студентов ОНЮА. В Одессе он известен как "Замок Гарри Поттера".

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