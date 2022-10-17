При пожаре в иранской тюрьме погибли четыре человека, более 60 пострадали

В результате пожара в крупной иранской тюрьме Эвин, где содержатся политзаключенные, погибли четыре человека, 61 человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Пожар разгорелся накануне, что стало его причиной, доподлинно неизвестно, иранские власти винят в произошедшем заключенных.

Очевидцы рассказывали накануне, что из тюремного комплекса какое-то время была слышна стрельба и сирены.

По версии госинформагентства, причиной пожара был поджог: одну из тюремных мастерских подожгли "после драки между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и кражи".

Некоторым политическим заключенным удалось связаться со своими семьями, чтобы сообщить, что они в безопасности. Один из них рассказал, что в тюремной больнице видели четыре тела, но он считает, что число погибших, вероятно, больше.

Его версия противоречит официальной, согласно которой заключенные умерли от отравления дымом - он говорит, что некоторые также были застрелены или пострадали от воздействия слезоточивого газа.

Власти до сих пор пытались преуменьшить инцидент как бунт, который был быстро взят под контроль.

По неофициальным данным, сотни задержанных на протестах оппозиционеров отбывают сроки именно в Эвине.

Напомним, вчера, 15 октября, стало известно, что в крупнейшей тегеранской тюрьме Эвин, где содержатся политические заключенные, произошла стрельба и пожар. Ранее сообщалось о 8 пострадавших.

Такое событие произошло на фоне массовых антиправительственных протестов в Иране.

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