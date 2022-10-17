ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

При пожаре в иранской тюрьме погибли четыре человека, более 60 пострадали

Новина українською →
Тегеран, Понедельник 17 октября 2022 02:52
При пожаре в иранской тюрьме погибли четыре человека, более 60 пострадали Фото: пожар в тюрьме с политзаключенными в Иране (twitter.com/SharghDaily)
Автор: Артур Родивилов

В результате пожара в крупной иранской тюрьме Эвин, где содержатся политзаключенные, погибли четыре человека, 61 человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Пожар разгорелся накануне, что стало его причиной, доподлинно неизвестно, иранские власти винят в произошедшем заключенных.

Очевидцы рассказывали накануне, что из тюремного комплекса какое-то время была слышна стрельба и сирены.

По версии госинформагентства, причиной пожара был поджог: одну из тюремных мастерских подожгли "после драки между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и кражи".

Некоторым политическим заключенным удалось связаться со своими семьями, чтобы сообщить, что они в безопасности. Один из них рассказал, что в тюремной больнице видели четыре тела, но он считает, что число погибших, вероятно, больше.

Его версия противоречит официальной, согласно которой заключенные умерли от отравления дымом - он говорит, что некоторые также были застрелены или пострадали от воздействия слезоточивого газа.

Власти до сих пор пытались преуменьшить инцидент как бунт, который был быстро взят под контроль.

По неофициальным данным, сотни задержанных на протестах оппозиционеров отбывают сроки именно в Эвине.

Напомним, вчера, 15 октября, стало известно, что в крупнейшей тегеранской тюрьме Эвин, где содержатся политические заключенные, произошла стрельба и пожар. Ранее сообщалось о 8 пострадавших.

Такое событие произошло на фоне массовых антиправительственных протестов в Иране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
Украинские защитники отбили атаки врага на трех направлениях, - Генштаб
DAILY
Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась
Роман Чернышевкорреспондент Защитник "Азовстали" Виталий Мурдза: Снова вернусь в строй, война не закончилась