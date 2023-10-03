RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во время поездки на фронт Зеленский осмотрел танки Leopard 2 и БМП CV-90, которые участвовали в боях

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Во время своей поездки на передовую президент Украины Владимир Зеленский осмотрел танки Leopard 2 и боевые машины пехоты CV-90, которые участвовали в боях на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Сообщается, что Зеленский посетил танковое подразделение 21 ОМБр, где осмотрел технику, переданную украинской армии западными партнерами. В частности, речь идет о танках Leopard-2 и боевых машинах пехоты CV-90, которые использовались в боях на Купянском направлении.

Он также пообщался с экипажами танков и БМП.

Кроме того, президента заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Лиман" Александра Грузевича об оперативной ситуации в зоне ответственности. Он заслушал доклад комбригов об оперативной ситуации на поле боя, ходе наступательных и оборонных действий их подразделений.

Зеленский получил информацию о первоочередных потребностях подразделений, среди которых военные чаще всего называли фронтовые средства ПВО и РЭБ, отдельные виды боеприпасов. Также отмечалось необходимость упрощения нормативных процедур и устранения бюрократических преград, которые мешают комплектованию личным составом.

Президент также вручил награды военным и боевым медикам, которые отличились во время защиты Украины.

 

Поездка Зеленского на фронт

РБК-Украина сообщало, что сегодня президент посетил военных, которые выполняют боевые задания на Купянско-Лиманском направлении.

Зеленский обсудил с комбригами и комбатами оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и нужды бойцов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКупянск