Во время поездки на фронт Зеленский осмотрел танки Leopard 2 и БМП CV-90, которые участвовали в боях

Сообщается, что Зеленский посетил танковое подразделение 21 ОМБр, где осмотрел технику, переданную украинской армии западными партнерами. В частности, речь идет о танках Leopard-2 и боевых машинах пехоты CV-90, которые использовались в боях на Купянском направлении.

Он также пообщался с экипажами танков и БМП.

Кроме того, президента заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Лиман" Александра Грузевича об оперативной ситуации в зоне ответственности. Он заслушал доклад комбригов об оперативной ситуации на поле боя, ходе наступательных и оборонных действий их подразделений.

Зеленский получил информацию о первоочередных потребностях подразделений, среди которых военные чаще всего называли фронтовые средства ПВО и РЭБ, отдельные виды боеприпасов. Также отмечалось необходимость упрощения нормативных процедур и устранения бюрократических преград, которые мешают комплектованию личным составом.

Президент также вручил награды военным и боевым медикам, которые отличились во время защиты Украины.

Поездка Зеленского на фронт

РБК-Украина сообщало, что сегодня президент посетил военных, которые выполняют боевые задания на Купянско-Лиманском направлении.

Зеленский обсудил с комбригами и комбатами оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и нужды бойцов.

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