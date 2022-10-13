Во время обстрела Николаева ракета попала в спасательную челночную станцию: есть жертва

Во время ночного вражеского обстрела Николаева одна из ракет попала в спасательную челночную станцию. Под завалами спасатели нашли тело мужчины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима .

Стало известно, что погибший был сотрудником Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины. Ночью он находися там на дежурстве.

По словам Кима, спасателям удалось достать мужчину, однако он умер.

Как рассказал мэр города Александр Сенкевич, от удара ракетой С-300 станция разрушилась. Под завалами находился один человек.

Напомним, в ночь на 13 октября российские оккупанты подвергли массированному обстрелу Николаев. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом в одном из районов города. В результате два верхних этажа разрушены до основания.

На месте сейчас работают спасатели. Им уже удалось достать из-под завалов ребенка. Поиски еще семи человек продолжаются.

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