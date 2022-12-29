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Во время обстрела Ивано-Франковской области пострадал один человек: подробности

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 17:28
Во время обстрела Ивано-Франковской области пострадал один человек: подробности Фото: следы ракет в небе над Украиной (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В результате ракетного удара в четверг, 29 декабря, по Ивано-Франковской области пострадал один из работников энергетического объекта. Медики госпитализировали его с многочисленными осколочными ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Ивано-Франковской области.

"По предварительным данным пострадал работник объекта, он госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями", — говорится в сообщении прокуратуры.

На местах обстрела работали спасательные службы и следственно-оперативные группы.

Правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Во время обстрела Ивано-Франковской области пострадал один человек: подробностиФото: ракета попала в дом в Ивано-Франковской области (facebook.com/Ивано-Франковская-областная-прокуратура)

Ранее сообщалось, что во время атаки российскими военными по энергетическим объектам Украины в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.

Напомним, в ходе очередного массированного удара Россия запустила по территории Украины более 69 ракет. ПВО уничтожило 54 единицы.

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Российская Федерация Ивано-Франковская область Обстріл ракети
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