Во время обстрела Ивано-Франковской области пострадал один человек: подробности

В результате ракетного удара в четверг, 29 декабря, по Ивано-Франковской области пострадал один из работников энергетического объекта. Медики госпитализировали его с многочисленными осколочными ранениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Ивано-Франковской области .

Фото: ракета попала в дом в Ивано-Франковской области (facebook.com/Ивано-Франковская-областная-прокуратура)

Правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по фактам нарушения законов и обычаев войны.

На местах обстрела работали спасательные службы и следственно-оперативные группы.

"По предварительным данным пострадал работник объекта, он госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями", — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что во время атаки российскими военными по энергетическим объектам Украины в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.

Напомним, в ходе очередного массированного удара Россия запустила по территории Украины более 69 ракет. ПВО уничтожило 54 единицы.