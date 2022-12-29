Під час обстрілу Івано-Франківщини постраждала одна людина: подробиці

Фото: сліди ракет в небі над Україною (GettyImages)

Внаслідок ракетного удару в четвер, 29 грудня, по Івано-Франківській області постраждав один з працівників енергетичного об'єкта. Медики госпіталізували його з численними осколковими пораненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Івано-Франківської області.

"За попередніми даними постраждав працівник об'єкта, його госпіталізовано з численними осколковими пораненнями", - сказано в повідомленні прокуратури. На місцях обстрілу працювали рятувальні служби та слідчо-оперативні групи. Правоохоронцями вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни. Фото: ракета потрапила у будинок на Івано-Франківщині (facebook.com/Івано-Франківська-обласна-прокуратура)