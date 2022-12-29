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Під час обстрілу Івано-Франківщини постраждала одна людина: подробиці

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 17:28
Під час обстрілу Івано-Франківщини постраждала одна людина: подробиці Фото: сліди ракет в небі над Україною (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Внаслідок ракетного удару в четвер, 29 грудня, по Івано-Франківській області постраждав один з працівників енергетичного об'єкта. Медики госпіталізували його з численними осколковими пораненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Івано-Франківської області.

"За попередніми даними постраждав працівник об'єкта, його госпіталізовано з численними осколковими пораненнями", - сказано в повідомленні прокуратури.

На місцях обстрілу працювали рятувальні служби та слідчо-оперативні групи.

Правоохоронцями вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Під час обстрілу Івано-Франківщини постраждала одна людина: подробиціФото: ракета потрапила у будинок на Івано-Франківщині (facebook.com/Івано-Франківська-обласна-прокуратура)

Раніше повідомлялось, що під час атаки російськими військовими по енергетичних об’єктах України в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.

Нагадаємо, в ході чергового масованого удару Росія запустила територією України понад 69 ракет. ППО знищила 54 одиниці.

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Російська Федерація Івано-Франківська область Обстріл ракети
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