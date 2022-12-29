Під час обстрілу Івано-Франківщини постраждала одна людина: подробиці
Внаслідок ракетного удару в четвер, 29 грудня, по Івано-Франківській області постраждав один з працівників енергетичного об'єкта. Медики госпіталізували його з численними осколковими пораненнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Івано-Франківської області.
"За попередніми даними постраждав працівник об'єкта, його госпіталізовано з численними осколковими пораненнями", - сказано в повідомленні прокуратури.
На місцях обстрілу працювали рятувальні служби та слідчо-оперативні групи.
Правоохоронцями вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Фото: ракета потрапила у будинок на Івано-Франківщині (facebook.com/Івано-Франківська-обласна-прокуратура)
Раніше повідомлялось, що під час атаки російськими військовими по енергетичних об’єктах України в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.
Нагадаємо, в ході чергового масованого удару Росія запустила територією України понад 69 ракет. ППО знищила 54 одиниці.