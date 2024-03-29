Во время ночной атаки пострадали объекты "Нафтогаза"

Во время воздушного удара России по энергетическую систему Украины в ночь на 29 марта пострадали объекты "Нафтогаза". Однако обошлось без серьезных повреждений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК .

"К счастью, среди сотрудников никто не пострадал, ситуация под контролем. Группа "Нафтогаз" продолжает выполнять свои обязательства перед всеми клиентами", - сказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Удар 29 марта

В ночь на 29 марта Россия нанесла удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, выпустив 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО сбили 84 вражеских цели.

По данным пресс-службы Минэнерго, враг атаковал дронами и ракетами энергетические объекты в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Зафиксированы повреждения оборудования.

В Днепропетровской области обстреляны объекты тепловой генерации. Также враг нанес удар по энергетическому объекту в Ивано-Франковской области, где повреждено оборудование.