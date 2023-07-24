Лесные пожары в Греции: задействованы 18 самолетов, тысячи туристов эвакуированы

На греческом острове Родос из-за масштабных лесных пожаров временно прекращена работа многих гостиниц. Около 19 тысяч туристов были эвакуированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Некоторые отдыхающие заявили, что они прошли более 10 км, чтобы добраться до безопасного места. Туроператоры Jet2, TUI и Correndon отменили рейсы на Родос, который находится к юго-востоку от материковой Греции и славится своими пляжами и историческими местами.

Министерство транспорта Греции сообщило, что TUI и Jet2, которые обслуживают основную часть туризма на Родосе, запланировали 14 эвакуационных рейсов из аэропорта Родоса.

Помимо Родоса, аварийно-спасательные службы боролись с пожарами на острове Эвия, к востоку от Афин и Эгио, к юго-западу от Афин и на острове Корфу, где власти приказали в целях предосторожности эвакуировать ряд небольших населенных пунктов.

Более 250 пожарных при поддержке 18 самолетов установили противопожарные полосы, чтобы защитить густой лес и другие жилые районы. Представитель пожарной службы сообщил, что лесные пожары на Родосе затронули 10% отелей в центральной и юго-восточной частях острова. Северная и западная части не пострадали.

В субботу суда береговой охраны и частные катера увезли с пляжей более 3 тысяч туристов. Многие люди бежали из отелей, когда огромное пламя достигло приморских деревень Киотари, Геннади, Пефки, Линдос, Лардос и Калатос.

По словам властей, эвакуированных доставили в конференц-центры и школьные здания, где им предоставили еду, воду и медицинскую помощь.

Лесные пожары в 2023 году

Из-за засушливого лета во многих регионах наблюдается повышенный риск лесных и степных пожаров. Так, фиксировались очаги возгорания в Северной Америке, Европе, Австралии.

По состоянию на начало июля масштабные лесные пожары только в Канаде сожгли более 3,3 млн гектаров земли. Дым охватил весь североамериканский регион.

Над ликвидацией возгораний одновременно работало 5500 спасателей. Это на 2500 пожарных меньше, чем нужно, считает специалист по лесным пожарам Майк Флениган.