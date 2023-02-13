RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во время тушения пожара в постройке в Днепре раздался взрыв в соседнем доме: есть погибший

Фото: во время тушения пожара в постройке в Днепре раздался взрыв в соседнем доме (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 12 февраля, произошел пожар на улице Автобусная Новокодацкого района Днепра. На место выехали спасатели, которым пришлось не только тушить пожар, но и ликвидировать последствия взрыва в еще одном доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Пожар возник внутри одноэтажной хозяйственной постройки. Пламя охватило помещение здания и существовала угроза распространения пожара на крышу", - рассказали спасатели.

Во время ликвидации возгорания в хозяйственном сооружении раздался взрыв в жилом доме, расположенном рядом.

"Взрыв разрушил конструкции одноэтажного жилого дома и пламя охватило изуродованные внутренние помещения и крышу. Площадь пожара увеличилась. К месту происшествия были направлены дополнительно пожарно-спасательные подразделения", - говорится в сообщении ГСЧС.

В результате ЧП травмы получила 45-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

"При ликвидации пожара и разбора разрушенного дома спасатели обнаружили тело человека", - добавили в спасательной службе.

Напомним, в Киеве 27 декабря взорвался газовый баллончик. В результате взрыва ранения получила 17-летняя девушка.

Кроме того, в квартире многоэтажки, расположенной под Одессой, произошел взрыв туристического газового баллончика. В результате произошло частичное разрушение фасадной стены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипровибухиПожар