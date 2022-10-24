Во время эвакуации и жителям освобожденных территорий выплатят по 2-3 тысяч гривен

Согласно документу, денежная помощь эвакуируемому гражданскому населению и гражданскому населению деоккупированных населенных пунктов выплачивается АО "Укрпочта" в следующих размерах:

3 тыс. гривен - для лиц с инвалидностью и детей;

2 тыс. гривен - для других людей.

Деньги выплачиваются людям, которые не зарегистрированы и не были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица.

Кроме того, постановлением определено, что средства, поступившие в качестве благотворительного пожертвования, гуманитарной помощи, грантов и подарков на текущий счет Минреинтеграции, открытый в Национальном банке, могут использоваться на: