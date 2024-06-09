Под Броварами произошел масштабный пожар: горел склад на несколько тысяч "квадратов" (фото)

"Сегодня ночью поступило сообщение о возгорании склада с поддонами на территории Зазимского территориального общества. Площадь возгорания составила 4 000 кв.м", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГСЧС, к тушению пожара, кроме спасателей, были привлечены сельские пожарные команды "Зазимье", "Погребы", "Пуховка".

"В 04:55 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 29 спасателей и 9 единиц техники", - добавили пожарные.

Масштабные пожары в Украине

Буквально вчера, 8 июня, РБК-Украина писало, что в Харькове случился масштабный пожар. Огонь охватил 1800 квадратных метров, а дым был виден из разных частей города.

Кроме того, в ночь на 7 июня В Киевской области из-за ночного российского обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте.