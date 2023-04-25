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Под Бердянском произошел громкий взрыв

Фото: громкий взрыв произошел в районе села Азовское возле Бердянска 25 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 25 апреля "громко" возле временно захваченного Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, жители сообщают о громком взрыве в районе села Азовское рядом с Бердянском.

"На Азовском побережье оккупантам не до отдыха", - констатирует он.

Как сообщалось, ранее Федоров рассказал, что во вторник, 25 апреля, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздаются взрывы. Местные жители насчитали 12 "прилетов". "Хлопки" уже подтвердили и сами оккупанты.

Напомним, в Херсоне 25 апреля раздались взрывы. Их сегодня местные жители слышат уже не впервые.

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