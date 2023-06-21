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Под Бахмутом ВСУ уничтожили две российские гаубицы (видео)

Фото: под Бахмутом ВСУ уничтожили две российские гаубицы Д-30 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили две российские гаубицы Д-30 под Бахмутом Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

"Под Бахмутом артиллерия Сил обороны уничтожила две российских Д-30", - рассказал он.

По словам генерала, враг теряет броню, артиллерию и пехоту, а ВСУ двигаются вперед.

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские силы обороны продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна.

Здесь ВСУ наносят неисправимые потери врагу - уничтожили группу российских десантников возле Клищиевки неподалеку от Бахмута, когда они ехали на ротацию. Кроме того, снайперы поражают живую силу неприятеля с расстояния в 380 м.

Для справки

Гаубица Д-30, так называемая "Жаба" - прицепная гаубица калибра 122-мм, создана в Советском Союзе в конце 1950-х годов. Была принята на вооружение СССР сначала 1960-х.

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Бахмут