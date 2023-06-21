Ехали на ротацию под Бахмутом. Защитники ликвидировали группу российских десантников

Украинские защитники уничтожили группу российских десантников возле Клещеевки недалеко от Бахмута. Оккупанты ехали на ротацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск РФ по приказу выдвинулись в район Клещеевки. Они должны были сменить на позициях оккупантов 31-й десантно-штурмовой бригады. Последние понесли потери в боях под Бахмутом.

"Во время перехода оккупантов на первую линию обороны украинские воины нанесли им огневое поражение, в результате чего многие оккупанты погибли или были ранены. Раненых российских десантников с помощью вертолетов эвакуировали в Ростов-на-Дону", - рассказал Ковалев.

По словам спикера Генштаба, из-за нехватки мест раненых оккупантов грузовиками перевезли в город Новочеркасск Ростовской области, где тоже переполнены больницы.

Потери России

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия потеряла на войне против Украины уже более 222 тысяч своих военных. За последние сутки ВСУ уничтожили еще более полтысячи россиян.

При этом британская разведка отмечает, что российская армия несет наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут в марте 2023 года.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в России в девять раз больше погибших, чем у Украины на фоне усиления боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.