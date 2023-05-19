Под Бахмутом погибли пять добровольцев из полка Калиновского

Под Бахмутом погибли пятеро бойцов полка Калиновского. Оккупанты ударили по зданию, где на тот момент находились добровольцы и вели стрелковый бой против врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".
"Бойцы полка Калиновского вели стрелковый бой, отбивая российскую атаку, когда ВС РФ ударили по зданию, в котором находилась группа полка, в результате чего оно обрушилось", - говорится в сообщении.
"Беларускі Гаюн" пишет, что четверо бойцов оказались под завалами здания без возможности эвакуации.
"Командир группы погиб во время эвакуации и прикрытия отхода группы", - добавляют в Telegram-канале.
Отметим, полк Калиновского состоит из добровольцев, преимущественно из Беларуси, которые эмигрировали после протестов летом-осенью 2020 года. В рядах полка также числятся граждане Литвы.
Как сообщалось, украинские военные держат под контролем юго-западную часть Бахмута. Впрочем, ожесточенные бои продолжаются.
Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщали, что наши защитники продолжают продвигаться на флангах под Бахмутом, но россияне пытаются вернуть утраченные позиции.
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