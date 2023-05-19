Под Бахмутом погибли пять добровольцев из полка Калиновского

"Бойцы полка Калиновского вели стрелковый бой, отбивая российскую атаку, когда ВС РФ ударили по зданию, в котором находилась группа полка, в результате чего оно обрушилось", - говорится в сообщении.

"Беларускі Гаюн" пишет, что четверо бойцов оказались под завалами здания без возможности эвакуации.

"Командир группы погиб во время эвакуации и прикрытия отхода группы", - добавляют в Telegram-канале.

Отметим, полк Калиновского состоит из добровольцев, преимущественно из Беларуси, которые эмигрировали после протестов летом-осенью 2020 года. В рядах полка также числятся граждане Литвы.