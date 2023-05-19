RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Бахмутом погибли пять добровольцев из полка Калиновского

Фото: под Бахмутом погибли пятеро бойцов полка Калиновского (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Под Бахмутом погибли пятеро бойцов полка Калиновского. Оккупанты ударили по зданию, где на тот момент находились добровольцы и вели стрелковый бой против врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Бойцы полка Калиновского вели стрелковый бой, отбивая российскую атаку, когда ВС РФ ударили по зданию, в котором находилась группа полка, в результате чего оно обрушилось", - говорится в сообщении.

"Беларускі Гаюн" пишет, что четверо бойцов оказались под завалами здания без возможности эвакуации.

"Командир группы погиб во время эвакуации и прикрытия отхода группы", - добавляют в Telegram-канале.

Отметим, полк Калиновского состоит из добровольцев, преимущественно из Беларуси, которые эмигрировали после протестов летом-осенью 2020 года. В рядах полка также числятся граждане Литвы.

Как сообщалось, украинские военные держат под контролем юго-западную часть Бахмута. Впрочем, ожесточенные бои продолжаются.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщали, что наши защитники продолжают продвигаться на флангах под Бахмутом, но россияне пытаются вернуть утраченные позиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут