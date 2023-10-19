RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Авдеевкой российский дрон попал в блиндаж пограничников (видео последствий)

Иллюстративное фото: под Авдеевкой российский дрон попал в блиндаж пограничников (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты с помощью беспилотника попали в блиндаж украинских пограничников на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Из-за попадания вражеского дрона блиндаж существенно поврежден. При этом все украинские защитники остались живы.

В ГПСУ отмечают, что российские захватчики постоянно атакуют украинские позиции и пытаются наступать, однако получают достойный отпор.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, на прошлой неделе российские военные активизировали наступление на Авдеевку. Они активно обстреливают город и соседние населенные пункты. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

При этом еще несколько дней назад стали фиксировать меньше обстрелов, хотя на позициях тише не становилось.

В то же время со вчера оккупанты снова усилили попытки окружить город.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АвдеевкадрониГосударственная пограничная служба