Под Авдеевкой дрон ВСУ уничтожил наземный беспилотник РФ с боеприпасами (видео)
Под Авдеевкой украинский FPV-дрон уничтожил наземный беспилотник Российской Федерации, доставлявший боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал.
Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дрона ликвидировали наземный беспилотник россиян, доставлявший боекомплекты на вражеские позиции под Авдеевкой.
"Кстати, случаев использования врагом наземных дронов в последнее время становится все больше, особенно на Авдеевском направлении", - сообщили военные.
Война дронов
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Украина также начала наращивать запасы дронов.
В понедельник, 4 декабря, ВСУ получили новые наземные дроны для испытания на передовой.
Ранее мы писали, что глава СБУ Василий Малюк рассказал о решении усилить служебных снайперов боевыми группами с FPV-дронами.
К тому же, как рассказывал министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин, до конца года наша страна хочет производить десятки тысяч беспилотников ежемесячно.
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