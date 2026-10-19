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Под атакой 28 подстанций. Зеленский раскрыл детали новой волны ударов РФ

16:22 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

В результате последних российских ударов по Украине были повреждены 28 подстанций. Также оккупанты атаковали и другие энергообъекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства провел селектор по ситуации в областях после последних ударов РФ.

"Было, к сожалению, поражение 28 подстанций и других важных объектов энергетики. Всюду продолжаются восстановительные работы и постепенно возвращают электричество людям", - отметил он.

По словам Зеленского, премьер Сергей Корецкий докладывал о подготовке инфрастуктуры к отопительному сезону. Были определены направления ключевого внимания.

При этом Минобороны, МИД и команда Офиса президента получили неотложные задачи по контактам с партнерами, которые могут усилить украинскую ПВО.

"Есть политические договоренности, не выполненные на рабочем уровне. Есть также отсрочка отдельных типов жизненно необходимых поставок на уровне министерства войны в Соединенных Штатах. Сегодня вечером - дополнительное совещание по итогам всех контактов дня, которые должны быть проведены. Рассчитываю на конкретные результаты", - подчеркнул он.

Удары РФ по энергетике

Напомним, вчера, 18 октября, а также в ночь на 19 октября российские оккупанты нанесли серию ударов по Украине. Одной из главных целей были энергетические объекты.

В результате ударов врага аварийные отключения света произошли в 11 областях, среди которых Киевская, Харьковская и Одесская.

Также россияне атаковали ракетами Киев. Одна из ракет попала рядом со станцией метро "Черниговская", ее работу приостановили на неопределенный срок.

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