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Без "Тойоты". Середняк Формулы-1 продлил сотрудничество с грандом чемпионата

Каннаполис, Вторник 16 июля 2024 15:58
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Без "Тойоты". Середняк Формулы-1 продлил сотрудничество с грандом чемпионата Фото: "Хаас" идет на 7-й позиции в Кубке конструкторов (facebook.com/haasf1team)
Автор: Антон Федорцив

Американская конюшня Королевы автоспорта "Хаас" определилась с мотористом на предстоящие сезоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

Детище Джина Хааса пролонгировало договор с "Феррари". Скудерия будет поставлять силовые агрегаты американцам минимум до конца 2028 года.

"Взаимоотношения с "Феррари" всегда были особенными для нас. Команда остается нашим ценным партнером на протяжении последних девяти сезонов. Я рад иметь еще несколько сезонов впереди, и благодарен Фредерику Вассеру и многим другим работникам "Феррари" за длительную веру в наш проект", – сказал руководитель "Хааса" Аяо Комацу.

Контракт со Скудерией американская конюшня подписала на фоне слухов о потенциальном сотрудничестве с "Тойотой". Японский автогигант якобы планировал вернуться в F1 в качестве поставщика шасси. Также "Тойота" могла предложить свою аэродинамическую трубу в Кельне.

Интересные факты о "Хаасе"

Американская конюшня набрала очки в дебютной гонке Формулы-1. На Гран-при Австралии-2016 Ромен Грожан финишировал на 6-й строчке.

Пока самым успешным для команды был сезон-2018. Грожан и Магнуссен набрали вместе 93 очка и вывели американцев на 5-е место в Кубке конструкторов.

"Хаас" ни разу не финишировал на подиуме. Наивысшее достижение – 4-е место на Гран-при Австрии-2018 – завоевал Грожан.

В 2021-2022 гг. цвета конюшни защищал Мик Шумахер. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера набрал всего 12 очков за два сезона, а лучше всего выступил на Гран-при Австрии в 2022-м (6-е место).

К слову, ранее Ральф Шумахер сделал каминг-аут постом в соцсети.

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