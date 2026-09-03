Photoshop в рабочем чате: Adobe запустила масштабную интеграцию со Slack

Основные возможности и механика работы

Управление через Slackbot: пользователи могут давать текстовые задания в Slackbot, который автоматически вызывает необходимые инструменты Adobe для создания или редактирования контента.

Использование контекста Slack: ИИ может привлекать информацию непосредственно из каналов, переписки, файлов и документов Canvas, а также искать ресурсы в Adobe Creative Cloud по темам, стилю или настроению.

Автоматизация и массовое редактирование: интеграция позволяет конвертировать электронные таблицы в визуальные отчеты или PDF, создавать адаптивные варианты креативов для разных соцсетей,

Пользователи могут использовать пакеты расширенной обработки изображений - удаление фона, коррекцию света, кадрирование и т.д.

Гибкость учетных записей: использовать приложение можно без аккаунта Adobe (в режиме гостя), однако авторизация раскрывает доступ к дополнительным генеративным возможностям, собственным файлам Creative Cloud и сохранению сессий.

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Контекст и доступность

Технологическая база: функционал реализован на базе поддержки Model Context Protocol (MCP), которую Slack добавил к Slackbot в июне. Ранее аналогичные интеграции получили Canva и Figma.

Приложение уже доступно глобально на веб-, десктопных и мобильных версиях Slack для пользователей тарифных планов Business+ и Enterprise+.

Внедрение нового функционала - часть инициативы Adobe по интегрированию своих инструментов в популярные ИИ-чатботы. Аналогичная реализация с более чем 70 инструментами уже работает в ChatGPT, Claude, Copilot и вскоре - с Gemini.