Philip Morris разработала мобильное приложение для работы с торговыми точками по Украине

Компания Philip Morris разработала цифровую платформу для взаимодействия с торговыми точками в Украине, которая позволяет автоматизировать обмен информацией с партнерами и дистанционно решать операционные вопросы, в частности, в регионах с повышенными рисками безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора "Филипп Моррис Украина" Артема Коника во время конференции TECHNOVATION.

"Еще 5-7 лет назад у нас не было инструментов, которые позволяли бы столь быстро и эффективно взаимодействовать с торговыми партнерами по всей Украине. Сегодня благодаря мобильному приложению мы поддерживаем прямую связь с более чем 25 тысячами торговых точек, можем оперативно передавать информацию и предоставлять необходимый сервис независимо от их расположения - будь то во Львове, или в Харьковской области вблизи от линии фронта", - отметил он.

По его словам, в условиях войны "это особенно важно, ведь цифровые решения позволяют обеспечивать непрерывность работы даже там, где физическое присутствие сотрудников ограничено или опасно".

Коник добавил, что компания может автоматически производить мониторинг выкладки продукции в магазинах. В некоторых торговых точках установлено специальное оборудование, каждые 15 минут фотографирующее полки с продукцией компании.

Если система обнаруживает отсутствие товара на полке, она автоматически передает сообщение продавцу, который может проверить наличие продукции и пополнить выкладку.

Читайте также: Доказательство атак РФ на бизнес США: Сенат увидел последствия удара по фабрике Philip Morris в Харькове

По словам Коника, ранее для проверки полок необходимо было регулярно направлять торговых представителей в магазины. Автоматизация этого процесса позволяет сократить количество физических визитов в регионах с повышенными рисками безопасности.

"Для нас цифровизация – это не только об эффективности и оптимизации ресурсов. Во время войны она стала инструментом безопасности сотрудников и обеспечения непрерывной работы бизнеса", – подчеркнул гендиректор "Филипп Моррис Украина".

Он также сообщил, что цифровая трансформация компании охватывает обслуживание потребителей. В частности, Philip Morris использует искусственный интеллект для прогнозирования потребностей пользователей и определения случаев, когда электронные устройства могут нуждаться в техническом обслуживании или замене.

По его данным, ежегодно контакт-центр и чат компании обрабатывают около 2,8 млн обращений и контактов с потребителями, а сервисы обеспечивают почти 1 млн доставок.

Конференция TECHNOVATION состоялась 27 октября в рамках 12-го Киевского международного экономического форума. Мероприятие организовала Diia.City Union с участием более 250 представителей государства, украинского и международного бизнеса.

Больше о ключевых темах КМЭФ, в том числе защита бизнеса от военных рисков, кадровый дефицит и поддержка экономики, читайте в материале РБК-Украина.