Pfzier відчуває ліки для зупинки поширення коронавірусу в організмі
Фармакологічна компанія Pfizer почала випробування орального ліки проти коронавірусу. Воно повинно зупиняти поширення вірусу в організмі.
Про це повідомляє Reuters.
Розробник почав попередні випробування препарату, в якому містяться інгібітори для запобігання реплікації вірусу в клітинах.
У Pfizer є вже досвід виробництва ефективних ліків такого роду проти інших вірусів, серед яких ВІЛ і гепатит C. Їх використання було эффектвивно і при окремому використанні, так і при поєднанні з іншими противірусними препаратами.
Нагадаємо, що вакцина розробки Pfizer проти коронавірусу першої в світі була схвалена для екстреного застосування в світі.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову внести зміни в план вакцинації населення від коронавірусу. Також уряд працює над тим, щоб скоріше отримати обіцяні вакцини від COVID-19.