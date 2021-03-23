Pfzier відчуває ліки для зупинки поширення коронавірусу в організмі

Фармакологічна компанія Pfizer почала випробування орального ліки проти коронавірусу. Воно повинно зупиняти поширення вірусу в організмі.

Розробник почав попередні випробування препарату, в якому містяться інгібітори для запобігання реплікації вірусу в клітинах.

У Pfizer є вже досвід виробництва ефективних ліків такого роду проти інших вірусів, серед яких ВІЛ і гепатит C. Їх використання було эффектвивно і при окремому використанні, так і при поєднанні з іншими противірусними препаратами.

Нагадаємо, що вакцина розробки Pfizer проти коронавірусу першої в світі була схвалена для екстреного застосування в світі.