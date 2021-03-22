Шмигаль доручив Степанову оновити план COVID-вакцинації в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації населення від коронавірусу . Також уряд працює над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента .

Шмигаль доручив внести зміни в план вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал "Дія".

Домовленості по вакцинах є не лише в межах програми COVAX, а й щодо вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer, зазначили в прес-службі ОП.

Раніше Максим Степанов говорив, що план вакцинації можуть змінити. У нього можуть включити працівників критично важливих підприємств.