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ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам за последний месяц

Украина, Пятница 26 июля 2024 08:22
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ПФУ увеличил выплату пенсий украинцам за последний месяц Фото: Пенсии в Украине в июле профинансированы на 62,4 млрд гривен  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за июль 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 62,4 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий, поскольку в июне на пенсии было направлено 62,3 млрд гривен, в мае – 60,9 млрд гривен, а в апреле – 60,5 млрд гривен.

Бюджет ПФУ

Украина имеет свою солидарную пенсионную систему, которая основывается на принципах страхового обеспечения населения. Для получения пенсии необходимо иметь соответствующий страховой стаж и уплачивать взносы в Пенсионный фонд.

Бюджет ПФУ является бездефицитным. Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда на 2024 год, собственные доходы фонда будут составлять 574 млрд гривен , в том числе по общеобязательному государственному пенсионному страхованию – 536 млрд гривен, поступления из государственного бюджета Украины единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц – 26,9 млрд. гривен.

Кроме того, средства государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий по пенсионным программам составят 244,9 млрд гривен (в том числе на пенсии военным – 243,4 млрд гривен).

Размер пенсий

Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 гривен или на 8,0% до 5 816,62 гривен на 1 июля. Число пенсионеров за полгода сократилось на 252 815 человек до 10 263 722.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. По состоянию на 1 июля 2024 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 281 468 украинцев. Это составляет 12,5% от общего количества пенсионеров

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