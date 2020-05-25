ПФУ завершив виплату проіндексованих пенсій за місяць

Пенсійний фонд України 25 травня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,3 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними прес-служби, з початку місяця профінансовано пенсій на суму 38,7 млрд грн.

Ця сума менше, ніж у квітні (46,7 млрд грн), коли пенсіонери отримали разову допомогу по 1000 грн, на що було спрямовано 9,9 млрд грн.

Однак виплати у травні більше, ніж у березні (36,04 млрд грн).

У Пенсійному фонді нагадали, що фінансування пенсій за червень 2020 року розпочнеться 2 червня.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України 1 квітня схвалив постанову, яка передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 23 квітня направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень.

Зазначимо, доходи Пенсійного фонду України різко впали під час карантину.