ПФУ збільшив виплату пенсій та субсидій

Пенсійний фонд України 25 липня завершив фінансування пенсій за липень і житлових субсидій за червень 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ПФУ в Facebook.

За даними відомства, на пенсії за липень направлено 35 млрд грн на житлові субсидії за червень - 182,4 млн грн.

facebook.com/pfu.gov.ua

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 червня завершив фінансування пенсій за червень і житлових субсидій за травень 2019 року. За даними пенсійного відомства, на пенсії за червень направлено 33,9 млрд грн на житлові субсидії за травень - 97,6 млн грн.

Як повідомило РБК-Україна, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у червні 2019 року отримували 2061,1 тис. домогосподарств, що значно більше, ніж у травні - 1511,7 тис. домогосподарств.

Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидиантов становлять близько 75%. Всі інші громадяни можуть отримати субсидії в Ощадбанку.